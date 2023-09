Workshop na área ambiental capacitam servidores de Mafra e região

Compartilhar no Facebook

Servidores e gestores públicos da Prefeitura de Mafra e dos municípios pertencentes à região da Amplanorte, bem como técnicos do IMA – Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina participaram nos dias 28 e 29 de agosto, segunda e terça-feira, de capacitação sobre “Procedimentos de Licenciamento Estadual/Municipal e Serviços Florestais”.

No workshop foram abordados temas como Licenciamento Ambiental, Controle e Passivos ambientais, Processos de supressão de vegetação, Padronização de processos, revisão das instruções normativas, Metodologias de diagnóstico de fauna, Atribuições CREA, CONFEA e IMA/SC e Experiência e/desafios no licenciamento ambiental, estado e município.

O Prefeito Emerson Maas, presidente da Amplanorte fez a abertura do evento e destacou a importância do aprimoramento dos servidores quanto ao tema, tão relevante para a proteção e recuperação dos recursos naturais do estado e região. Desejou boas vindas a todos e aprendizados produtivos.

A realização foi da Amplanorte em parceria com o IMA

Programação

O evento contou com as seguintes palestras e palestrantes:

– Glaucio Capelari, diretor de licenciamento ambiental do IMA de Santa Catarina.

– Licenciamento Ambiental no Estado de Santa Catarina: desafios e perspectivas – Mariane Murakami, assessora de assuntos regionais, normatização e procedimentos do IMA.

– Licenciamento Ambiental nos Municípios – Liara Rota Padilha, presidente do Instituto do Meio Ambiente de Balneário Piçarras (IMP).

– Ferramentas de Auxílio ao Licenciamento Ambiental – Matheus Francisco Zaguini, diretor de controle de passivos ambientais do IMA.

– Licenciamento e procedimentos na área rural e florestal – Gabriela Casarin Ribeiro, gerente de Gestão Ambiental e Florestal do IMA.

– Levantamento da Fauna em processos de licenciamento ambiental – mar de Ideias – Glauco Kohler e Alessandher Piva, consultores ambientais da empresa Mar de Ideias

– Fernanda Vanhoni, presidente em exercício do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa

– Mesa Redonda ao final.