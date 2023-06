Workshop Sabores e Saberes foi mais uma etapa do Circuito Gastronômico de Mafra

Na tarde da última terça-feira, 27, aconteceu o Workshop Sabores e Saberes, que faz parte das capacitações do Circuito Gastronômico – um ciclo de capacitações para os empresários do ramo em Mafra que vai culminar na realização do “Festival Gastronômico” da cidade, com lançamento previsto para setembro, junto à s comemorações do aniversário de Mafra. Esta segunda etapa do circuito foi realizada no Susin Hotel e contou com a participação de empresários, chefs de cozinha e demais profissionais do ramo da culinária.

Memória afetiva

A consultora da equipe do Sebrae/SC, Luana da Rosa, abriu o evento explicando a pauta do dia que abordou temas como: origem dos produtos de Santa Catarina, contextualização da produção, produtos coloniais, entre outros. “Hoje é um momento de se conectar com a memória afetiva de vocês. Vamos falar sobre história, conhecimento e por fim degustar os produtos”, declarou a consultora. Ela lembrou ainda que estas capacitações servem para inspirar os participantes a elaborarem um prato novo, com a identidade local, a ser comercializado no festival.

O secretário de governo, desenvolvimento e econômico, turismo e cidadania, João Lázaro Lélis Ferreira, deu às boas-vindas, destacando o potencial gastronômico do município. “Nós vamos fazer o melhor para Mafra dentro da gastronomia. Queremos deixar uma marca, ‘vender’ Mafra para todo o território de Santa Catarina e além”, disse o secretário, desejando sucesso a todos os participantes.

Workshop

Começando os trabalhos da tarde com a palestra do professor de história Claudinei Clemente, o workshop levou os presentes a recapitular a formação territorial e as imigrações para região. O professor abordou a história da colonização, origens do consumo de alimentos como pinhão, milho, feijão e demais produtos da região, destacando principalmente o papel do tropeirismo.

O segundo palestrante, Allan Claumann, consultor do Sebrae/SC, abordou como tema os produtos de origem de Santa Catarina. Também falou sobre como trabalhar a gastronomia de forma diferenciada e o turismo gastronômico. “O que leva uma pessoa a escolher seu destino para viajar? Segundo a OMS, os três principais motivos são a cultura, a natureza e a gastronomia”, ratificando a importância da valorização da culinária local e dos produtos. Allan também explicou sobre Indicação Geografica (IG) – “nome geográfico de produto ou serviço como originário de uma área delimitada quando determinada qualidade ou reputação é essencialmente atribuída a essa origem geográfica, como exemplo queijo canastra e camarão laguna”. Ele explicou como é possível obter o IG e quantos registros o Brasil tem (102, sendo sete de Santa Catarina). Desses sete, Mafra está dentro da região que compreende dois deles: o mel de melato de bracatinga e a erva-mate do Planalto Norte. A Identidade Geográfica desses produtos favorece para valorização e fortalecimento da cidade de Mafra como destino turístico por meio dos diferenciais ligados à identidade territorial.

Encerrando o workshop, a vice-prefeita de Mafra, Celina Ditrich Vieira, enalteceu que a atual gestão tem trabalhado na valorização do empreendedorismo, principalmente no que tange à valorização cultural de Mafra. “A gastronomia local desempenha um papel fundamental na valorização da cultura e no desenvolvimento do turismo em nosso município. É através dos sabores, aromas e técnicas culinárias únicas que podemos realmente mergulhar na essência de uma região, compreendendo suas tradições, histórias e identidade”, disse, lembrando que estimular o turismo gastronômico contribui para o crescimento e o enriquecimento do município como um todo.

Exposição e degustação

No workshop foi montada uma mesa com produtos locais para degustação, trazidos pelos produtores rurais do município: queijos, requeijão, pinhão, mel, cucas, bolachas, defumados, patês, pães, sucos entre outros. Também foi montada uma exposição do artesanato com identidade cultural, peças em madeira, palha de milho, lã de carneiro e outros materiais, abordando a valorização das origens e do meio, enfatizando a riqueza da cultura que o município apresenta.

O Circuito Gastronômico é uma realização do Sebrae-SC em parceria com a Prefeitura Municipal de Mafra, ACIM e CDL sendo uma ação integrante do projeto “Mafra uma Cidade Empreendedora”. De acordo com a diretoria de turismo de Mafra, estão programados mais cinco encontros, até o lançamento do evento.