Xaxa estará em Mafra nesta segunda-feira para show no Cineplus Emacite

Prepare-se para uma noite de risos incontroláveis com “XAXA XOU”, apresentando “Xaxa”, no Cineplus Emacite. Marcado para 21 de outubro (segunda-feira) à s 20h, este evento promete uma dose generosa de humor irreverente e inovador.

Garanta agora o seu ingresso: https://www.diskingressos.com.br/evento/7759/21-10-2024/sc/mafra/xaxa-xou-um-xou-de-humor

Conhecido como um dos comediantes mais ousados do Brasil, Xaxa não só faz parte do grupo de comédia “Pagode da Ofensa”, como também brilha em seu próprio canal no YouTube, “Bora Xaxa”, onde seus vídeos de trotes hilariantes arrancam gargalhadas de milhões de seguidores.

Com uma carreira que mistura rádio, YouTube e podcasts como o popular “Pagodcast”, Xaxa conquistou uma legião de fãs com seu estilo único de comédia que desafia o convencional. Seus trotes são lendários, pegando amigos e familiares de surpresa com sua habilidade em transformar situações comuns em momentos hilários.

Classificação indicativa: 16 anos.

@grvalentim.producoes @xaxacharles