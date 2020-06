Tem um Alienígena Sentado no Sofá

Se você é daqueles que morre de curiosidade em ver coisas de “outro mundo” porém o mais perto que chegou de alguma experiência paranormal foi através da Netflix, estamos aqui para te mostrar algo novo. A possibilidade real de poder vivenciar tais experiências.

Com mais de trinta anos de tentativas e muitas histórias beirando o inacreditável, este acervo traz as maiores conquistas (e medos) do autor Jeferson Biela no campo do sobrenatural.

Da projeção astral a Rituais Xamânicos e Cerimônias Indígenas com o uso de Plantas Sagradas, passando por Centros Espíritas, Terreros de Umbanda e consultas com o Além através de ferramentas exotéricas e psicografia, todos os parâmetros de evolução nesta área do desconhecido foram medidos através dos níveis de arrepios e frios no estômago. Quanto maior o susto, mais bem sucedido era o experimento.

Se expressões do tipo sair do corpo, amparadores, consciências extrafísicas, espiritismo, psicografia, pai de santo, preto véio, alma penada, Ayahuasca, Santo Daime, respiratorianismo, fenômenos sobrenaturais, experiências paranormais, incorporação, obsessores, hipnose, regressão a vidas passadas… não lhe incomodam ou causam qualquer nível de desconforto, essa leitura é para você.

Sempre com o máximo de curiosidade e muito respeito, tratamos de avançar – com colaboradores físicos e extra-físicos – neste mundo místico e mágico que é, de longe, muito mais interessante que a nossa realidade cotidiana. Ao abrirmos a mente e sairmos um pouco da normalidade do dia a dia, eventos incríveis acontecem. Podemos ver, ouvir e sentir coisas.

Abram a mente e relaxem. O primeiro fantasma nunca se esquece e o primeiro susto é sempre o pior.

