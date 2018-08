Abasteceu veículo de São Paulo e pagou com nota falsa

Compartilhar no Facebook

A Policia Militar de Mafra, por volta das 14h30min, desta quinta-feira, se deslocou até a Avenida Frederico Heyse, onde um posto de combustível recebeu como pagamento uma nota falsa de R$ 50,00 reais.

No local em contato com o frentista, o mesmo relatou que chegou ao posto de combustível, um elemento num veículo Hyundai/HB20, placas de São Paulo e efetuou o pagamento de abastecimento com uma nota falsa de R$ 50,00.

A equipe policial realizou rondas, porém o veículo não foi localizado, sendo orientado o funcionário, apreendida a nota falsa.