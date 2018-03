Ação conjunta entre PM e PRF resulta na prisão de assaltantes de banco em Santa Terezinha

No inicio da tarde desta quarta-feira (14), a Central de Operações da Polícia Militar recebeu informações sobre um assalto na agência bancária Sicoob, na cidade de Santa Terezinha, há aproximadamente 120 quilômetros de distância de Rio Negrinho.

Segundo as informações, os suspeitos haviam roubado o banco e tomado de assalto de um cliente um veículo Fiat/Uno na cor vermelha e efetuado fuga pelo interior do município, podendo passar por Rio Negrinho.

As guarnições da Policia Militar de Rio Negrinho em conjunto com a Policia Rodoviária Federal, iniciaram as buscas pelo veículo e suspeitos, montando barreiras em pontos estratégicos. Após foi repassado que os agentes poderiam ter mudado de carro e estar num veículo Space/Fox na cor branca.

Iniciado o cerco próximo ao trevo do bairro São Pedro, foi abordado o veículo e realizada a abordagem de quatro suspeitos, sendo localizadas no interior do veículo cinco armas de fogo, munições e coletes balísticos utilizados no roubo, certa quantia em dinheiro, celulares e demais objetos.

Durante a identificação dos agentes, foi verificado que todos possuíam antecedentes criminais, passagens por roubo, homicídio e tráfico de drogas, sendo ainda que um dos elementos era foragido do presídio de Joinville.

Os assaltantes foram presos em flagrante e conduzidos para a Delegacia da Policia Civil de Rio Negrinho, juntamente com veículo e demais objetos que estavam em seu interior para os demais procedimentos cabíveis.