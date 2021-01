Ação conjunta entre Polícia Militar e PRF recupera caminhão com alerta de furto

Na parte da tarde deste domingo (11/01) a Polícia Militar do 28º BPM, recebeu informações da Polícia Rodoviária Federal que um caminhão Scania – branco, estava transitando sentido a Campo do Tenente e Lapa e que o referido veículo seria clonado.

Os policiais lograram êxito na abordagem do referido caminhão no km-28. Com o apoio da equipe ROTAM foi realizado busca pessoal e veicular, mas nada de ilícito foi encontrado. O motorista apresentou CNH suspensa e ao verificar as placas dos semi-reboques foi constatado que estavam invertidas conforme a numeração do chassi.

A equipe da PRF compareceu ao local e após a verificação do número do motor foi constatado alerta de roubo na cidade de Martinópolis-SP.

Diante dos fatos foi dada a voz de prisão ao condutor e encaminhado juntamente com o veículo, à delegacia da Polícia Civil.

