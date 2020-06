Acidente com danos materiais na BR-280 no Campo da Lança

Na noite deste domingo (07/06) por volta das 18h45min a equipe do Corpo de Bombeiros de Mafra, se deslocou até a rodovia da BR-280, no bairro do Campo da Lança, para atender um acidente de trânsito, envolvendo três veículos, com danos materiais.

O primeiro veículo um Hyundai/HB20, placas de Canoinhas, era conduzido por um masculino de 23 anos, sofreu pequenas escoriações na orelha. Juntamente com o motorista estavam mais três passageiros, sendo um masculino de 48 anos e duas femininas (21 anos e 48 anos), nada sofreram e assinaram a ficha de recusa de atendimento.

O segundo veículo envolvido, GM/Cruze, placas de Jaraguá do Sul, estava somente o motorista de 68 anos de idade, nada sofreu e assinou a ficha de recusa de atendimento e permaneceu no local.

O terceiro veículo envolvido, uma Land Rover/Discovery, placas de Joinville, estava com quatro passageiros. O motorista (feminina) de 48 anos de idade, nada sofreu, juntamente com o masculino de 55 anos de idade, estava no banco dianteiro do carona e também nada sofreu.

No banco traseiro, estava uma feminina de 67 anos de idade e um adolescente de 13 anos, ambos nada sofreram e todos assinaram a ficha de recusa de atendimento.

Após avaliação de todos os envolvidos, com a sinalização da via, a segurança das vitimas e demais usuários, foi iniciado a limpeza da via e a colocação de serragem nos pontos com derramamento de óleo. A ocorrência ficou sob os cuidados da Polícia Rodoviária Federal.