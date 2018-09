Acidente com danos materiais no alto de Mafra

A equipe do Corpo de Bombeiros de Mafra foi acionada por volta das 12h15min desta quarta-feira (26/09), para atender um acidente de trânsito, com danos materiais, na Rua Tenente Ary Rauen, proximidades do Wilson Veículos, envolvendo duas femininas.

A condutora de 22 anos de idade do veículo VW/Gol, placas de Mafra, estava no interior do automóvel, com sinais vitais alterados, se queixava de fortes dores na região cervical e pélvica.

Já a condutora do Ford/kA, placas de Mafra de 25 anos de idade, se queixava de dores no tórax, possivelmente causado pelo cinto de segurança.

As femininas após atendimento pré-hospitalar foram encaminhadas ao Hospital São Vicente de Paulo para avaliação médica.