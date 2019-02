Acidente com danos materiais no bairro Vila Ivete

Na manhã desta terça-feira, por volta das 11h45min as guarnições do Corpo de Bombeiros, ABTR 100 e ASU 383, se deslocaram até a Rua Capitão João Bley no bairro Vila Ivete, para atendimento a um acidente de trânsito envolvendo dois veículos.

Este acidente com danos materiais envolveram os veículos VW/Gol, placas de Papanduva e um Fiat/Siena, placas de Mafra. O motorista do VW/Gol de 26 anos de idade, nada sofreu.

A condutora do Fiat/Siena, uma feminina de 32 anos, encontra-se sentada no interior do veículo, estava consciente e orientada com sinais vitais estáveis e se queixava de dor na região do abdômen.

Após o atendimento pré-hospitalar a mesma foi encaminhada ao hospital São Vicente de Paulo, para atendimento médico. A Policia Militar de Mafra foi acionado e atendeu este acidente.