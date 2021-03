Acidente de trânsito com lesões corporais em Mafra

No sábado (6), por volta das 17h30, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Estrada Geral Bituvinha, Localidade de Bituvinha, interior do município, onde atendeu a um acidente de trânsito com lesões corporais envolvendo uma motocicleta Honda/NXR 150/Bros, conduzida por um homem de 28 anos de idade, o qual apresentava lesões corporais nos braços e pernas e foi conduzido ao Pronto Atendimento do Hospital de Rio Negrinho pela equipe do Corpo de Bombeiros de Rio Negrinho-SC.

O outro veículo envolvido no acidente, uma caminhonete Ford/F4000, era conduzida por um homem que fugiu para o matagal antes da chegada da PM, abandonando o veículo na via. Segundo relato de testemunhas o referido condutor estava embriagado. Foi lavrado o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT) e adotadas as demais Medidas Administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).