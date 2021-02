Acidente de trânsito envolvendo carro e moto no bairro Vila Nova

Por volta das 11h04 desta segunda-feira (08), as guarnições as guarnições do ASU-467 e AR-47 do Corpo de Bombeiros de Mafra deslocaram-se a Rua Germano Neundorf esquina com a Gustavo Friedrich, Vila Nova, a fim de atender ao acidente de trânsito envolvendo os veículos: Fiat Palio tendo como condutor um masculino de 64 anos, qual nada sofreu permanecendo no local.

O segundo veículo a motocicleta Yamaha Fazer 250, sendo o condutor um masculino de 44 anos, que encontrava-se caído em decúbito dorsal sobre a via, estando consciente e orientado, sinais vitais normais, apresentando escoriações leves nos membros inferiores e referindo algia lombar. Após atendimento pré hospitalar foi encaminhado para a UPA24h.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -