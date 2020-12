Acidente de trânsito na “Ponte dos Peixinhos”

Compartilhar no Facebook

Nesta segunda-feira, por volta das 15h30, as guarnições do ASU-467 e ABTR-100 do Corpo de Bombeiros de Mafra, deslocaram-se até a BR-116, próximo a “Ponte dos Peixinhos”, para prestar atendimento ao acidente de trânsito envolvendo uma Kombi de Mafra, tendo como condutor um masculino de 63 anos, qual apresentava ferimento na face, lado direito, recebendo atendimento pela equipe da Autopista.

O segundo veículo envolvido, o caminhão conjunto/carreta Mercedes Benz modelo 1944 de Varzea Grande-MT, tendo como condutor um masculino de 54 anos, qual nada sofreu, permanecendo no local a fim de prestar esclarecimentos a PRF.

Após a guarnição realizar a lavagem da pista retornaram ao quartel, ficando o local aos cuidados da Autopista e PRF.

Fotos: Corpo de Bombeiros de Mafra

