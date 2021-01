Acidente de trânsito no Centro de Mafra

Por volta das 17h desta sexta-feira (15), as guarnições do ASU467 e do AR47 do Corpo de Bombeiros de Mafra foram acionadas via COBOM para atender a um acidente de trânsito na Rua Getúlio de Vargas, Centro.

No local encontravam-se dois veículos. O veículo Fiat/Strada, qual estava lateralizado, tinha como condutor um masculino de 29 anos que estava deambulando pela cena, sem lesões aparentes. Ele recebeu atendimento pré-hospitalar, assinou ficha de recusa permanecendo no local.

O segundo veículo um Fiat/Uno placas de Mafra/SC, tendo seu condutor paradeiro desconhecido, e a passageira de 82 anos, encontrava-se em pé, sem lesões aparentes, após receber atendimento pré-hospitalar, assinou ficha de recusa e também permaneceu no local. A cena ficou aos cuidados da PM.