Acidente entre veículo e motocicleta na BR-280 em Mafra

Na noite deste sábado (10/03), por volta das 20h30min as guarnições do Corpo de Bombeiros de Mafra, se deslocaram até a BR-280 – km-09, para dar atendimento a um acidente de trânsito, envolvendo um veículo e uma motocicleta.

No local os bombeiros depararam com um veículo Kia Cerato, placas de Xanxerê, onde o motorista nada sofre e uma motocicleta YBR 125, vermelha, placa de Mafra.

O condutor da motocicleta de 42 anos de idade encontrava-se sentado no acostamento já sem o capacete, consciente e orientado, com sinais vitais estáveis, com dor no joelho direito.

A passageira uma mulher de 43 anos, encontrava-se sentada na margem da via, também já sem o capacete, estava consciente, mas apresentava suspeita de TCE, corto contuso na região lateral direita do crânio e escoriações em membro inferior esquerdo (região do tornozelo).

Após atendimento pré-hospitalar ambos foram conduzidos ao Hospital São Vicente de Paulo para atendimento médico.