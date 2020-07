Acidente entre veículos deixa mulher ferida sendo encaminhada ao hospital

Compartilhar no Facebook

Na manhã deste sábado (04/07), por volta das 11h35min a equipe do Corpo de Bombeiros Militares de Mafra se deslocaram até a Rua Gustavo Adolfo Friedrich – no bairro Vila Nova, para atender um acidente de trânsito, envolvendo dois veículos.

O veículo Ford/Edge, conduzido pelo motorista de 29 anos foi encontrado fora do automóvel e deambulando na via e nada sofreu permanecendo no local para esclarecimentos.

No interior do veículo no banco dianteiro lado direito uma feminina de 31 anos, que estava consciente e orientada, sinais vitais normais e estáveis, relatava algia na região da face, (nariz), e região da lombar.

Após análise e procedimentos de atendimento pré-hospitalar foi conduzida até o hospital São Vicente de Paulo.

O outro veículo envolvido, um VW Cross Fox, não havia ninguém, pois o mesmo estava estacionado ao lado da via.

O local e os veículos envolvidos ficaram sob os cuidados de uma Guarnição da PMSC e após a remoção dos veículos, a equipe dos bombeiros, depositaram serragem nos locais com óleo na pista.