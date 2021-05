Acidente envolvendo carro e moto na Avenida das Torres em Mafra

Por volta das 08h30 desta quinta-feira (06), as guarnições do ASU 467 e AR 47 deslocaram até a Av. das Torres, Bairro Vila Nova, Mafra, para atender colisão de carro com moto.

No local havia um veículo Gol com placas de Mafra, conduzido por um masculino de 26 anos, que encontrava-se em pé, consciente, orientado, sem lesões aparentes, permanecendo no local. O referido veículo colidiu com um motociclista, masculino de 26 anos de idade que encontrava-se sentado, consciente, orientado, sinais vitais estáveis, com capacete, referia dor em terço médio de MIE (joelho). O mesmo foi imobilizado e após procedimentos foi conduzido ao hospital São Vicente de Paulo.

O local ficou aos cuidados da Polícia Militar de Mafra.