Acidente envolvendo moto e bicicleta no bairro Vila Ivete

Compartilhar no Facebook

Por volta das 12h desta quarta-feira, as Guarnições das viaturas ASU-467 e AR-47, deslocaram até o bairro Vila Ivete, próximo ao Cemitério Municipal, para atender um acidente de trânsito envolvendo motocicleta e bicicleta.

Encontrando no local o ciclista masculino, de 19 anos, que estava em pé, consciente, orientado sem lesões aparentes, assinou a ficha de recusa de atendimento e permaneceu no local. O outro veículo envolvido uma motocicleta Yamaha de placa de Mafra-SC, conduzida pela feminina de 24 anos, que encontrava-se em decúbito dorsal, já sem o capacete, consciente, orientada, sinais vitais estáveis, apresentando escoriações com dor intensa em terço médio de membro inferior esquerdo (joelho) e membro superior direito, ferimento cortante em dedo anelar direito. Após procedimentos foi conduzida ao Hospital São Vicente de Paulo de Mafra.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -