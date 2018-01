Acidente grave no trevo de Itaiópolis

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

No final do ano de 2017, mas precisamente no dia 28 de dezembro, por voltad as 15 horas o trem de socorro dos Bombeiros Voluntários de Itaiópolis, atenderam um grave acidente no trevo de entrada da cidade, com a BR-166, para prestar apoio a A uto Pista Planalto Sul.

Este grave acidente envolveu uma Camionete S10 de Três Barras e um ve´ciulo VW/Gol de Monte Castelo, resultando em três vitimas que foram conduzidas ao PA de Itaiópolis,

Depois do atendimento e resgate, o local foi deixado aos cuidados da PRF e equipe da Auto Pista.