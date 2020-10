Acidente na madrugada desta quinta-feira na BR-116 em Mafra

Na madrugada de hoje, por volta das 04h30, o Corpo de Bombeiros de Mafra foi acionado via Cobom para atendimento de acidente de trânsito na BR- 116, no trevo em frente a Renault no perímetro da cidade de Mafra.

No local constatou-se uma colisão frontal envolvendo o V1 caminhão furgão VW-24280 com placas de Corupá-SC conduzido pelo masculino de 50 anos que nada sofreu e permaneceu no local; e o V2 veículo Renault Fluence com placas de Mafra conduzido pelo masculino de 47 anos. O mesmo encontrava-se preso as ferragens e apresentava ferimentos generalizados, corte contuso na face, suspeita de TCE e ainda deficiência em M.I.D. Após desencarcerado, realizado o APH e imobilizado em maca rígida, foi conduzido pela guarnição do ASU-467 ao Hospital São Vicente de Paulo para avaliação médica. Na cena houve o apoio da Auto Pista e Polícia Rodoviária Federal os quais ficaram responsáveis pela limpeza da pista, trânsito e segurança dos veículos.