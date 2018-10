Ações conjuntas entre PRF e Receita Federal apreendem carga de cigarros contrabandeados do Paraguai

Na manhã desta quinta-feira (18/10), por volta das 11 horas, a Policia Rodoviária Federal, numa ação conjunta com a Receita Federal, apreenderam na BR-116 em Mafra, cerca de 150 mil pacotes de cigarros de origem duvidosa, contrabandeados do Paraguai.

Os cigarros estavam sendo transportados, dentro de um baú de um caminhão VW com placas de Cambé/PR, aparentemente não aparentava nada de ilícito, apenas fardos de embalagens plásticas.

Os policiais após vistoriar a parte traseira, foram surpreendidos com um fundo falso, onde estavam escondidas as caixas dos cigarros, contrabandeados do Paraguai. Foram apreendidos 300 caixas com 50 pacotes, sendo cada pacote com 10 maços, cerca de 150 mil pacotes de cigarros.

O motorista do caminhão de 25 anos relatou aos policiais que a carga tinha como destino a cidade gaúcha de Porto Alegre e foi preso em flagrante e encaminhado até a Delegacia da Policia Civil de Mafra.

O motorista responderá pelo crime de contrabando e os pacotes de cigarros, seguiram para o depósito da Receita Federal, para posteriormente serem destruídos.