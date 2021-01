Ações contra o tráfico de drogas são intensificadas pela PM de Mafra

Policiais militares da Guarnição Especial de Mafra intensificaram as ações de repreensão ao tráfico no último mês do ano de 2020. As diferentes ações resultaram em apreensões de entorpecentes em diversos pontos da cidade.

Ao todo, foram registradas 16 ocorrências envolvendo substâncias entorpecentes no mês de dezembro, que levaram a apreensão de 69 pedras de crack, 1,209 Kg de maconha e dois pés de erva Cannabis sativa (maconha).

Apenas em uma das ações, policiais da Gemfa apreenderam 53 pedras de crack, 11 buchas e um torrão de maconha. A ação aconteceu no bairro Schableski, onde uma mulher de 19 anos de idade foi presa e uma arma de fogo foi apreendida.

Em outra ocorrência envolvendo o tráfico de entorpecentes, militares abordaram um adolescente de 16 anos de idade com 29 buchas de maconha no bairro Jardim América. O menor foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Mafra.

Outro homem, de 35 anos de idade, foi preso no mês de dezembro, dessa vez no bairro Vila Ivete, por tráfico de entorpecentes e por corrupção de menores de 18 anos. Com o apoio da equipe do Canil Setorial e utilização de cão de faro, foi localizado no interior do veículo do masculino um “torrão” de maconha.

Drogas apreendidas em ocorrências envolvendo posse para uso pessoal também somam o montante do mês de dezembro. A GEMFA está reforçando o policiamento ostensivo preventivo, ampliando, assim, a ação presença da PM, no intuito de coibir a criminalidade causada pelas drogas.

Grande parte da criminalidade tem relação com a drogadição. Os pequenos furtos alimentam a cadeia dos usuários que não têm condições de adquirir a droga e cometem crimes para conseguir os valores. Por este motivo o comando da Gemfa comemora a apreensão de substâncias entorpecentes, especialmente em dezembro. Uma época em que Mafra permaneceu com o comércio aberto até mais tarde e casas vazias devido a viagens – situações bastante visadas por usuários que precisam conseguir dinheiro para adquirirem mais drogas e quitar dívidas com os fornecedores.