Ações preventivas da PM reduzem índice de acidentes na Vila Nova

A Polícia Militar de Mafra vem desenvolvendo desde o último trimestre várias ações preventivas, com orientações e fiscalizações nos locais que tem apresentado maior incidência de acidentes de trânsito.

Dentre esses locais está a Vila Nova, principalmente em sua via principal, Rua Professor Gustavo Friedrich, onde através do georreferenciamento se constatou redução gradativa de 50% no número de acidentes no trimestre: agosto, setembro e outubro de 2020.

Ações preventivas continuarão sendo desenvolvidas nesses locais para a conscientização e maior segurança dos usuários da via, preservando a vida e o patrimônio das pessoas.