Adolescente ameaçou a mãe e agrediu seu irmão na Vila Ivete

Na manhã desta segunda-feira (17/09), por volta das 11 horas a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Gumercindo Marés, Vila Ivete, para atendimento a uma ocorrência de violência doméstica.

No local um adolescente de 17 anos de idade ameaçou a sua mãe de 53 anos de idade e agrediu fisicamente o seu irmão de 13 anos de idade, além de causar danos no celular e no veículo da sua mãe.

O referido adolescente foi apreendido em flagrante por ameaça, lesões corporais e dano, com as disposições constantes na Lei Maria da Penha e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para as providências cabíveis.