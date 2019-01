Agência bancária Sicoob em Rio Negro é arrombada

Na madrugada desta quinta-feira por volta das 04 horas, moradores da Rua Saturnino Olinto em Rio Negro, acordaram assustados com barulhos de explosões, aonde bandidos explodiram os caixas eletrônicos da agencia bancária Sicoob.

A equipe da Policia Militar de Rio Negro foi informada por um dos moradores, que na agência bancária Sicoob, havia elementos danificando os caixas eletrônicos e na seqüência houve duas explosões.

Conforme a denúncia seriam dois elementos, um deles portando arma longa e estavam efetuando alguns disparos e rajadas e fugiram num veículo VW/Gol prata G4 sentindo a rodovia. Em seguida os policiais foram informados que a fuga foi sentido ao bairro Seminário. Um vigilante de um posto de combustíveis localizado próximo à agência acompanhou a ação dos bandidos. Ele relatou que três homens encapuzados e armados participaram do roubo.

Chegando ao local a Policia Militar de Rio Negro, encontrou dois caixas eletrônicos arrombados e parte da estrutura do prédio danificada. A equipe policial isolou o local e entrou em contato com a Delegacia da Policia Civil, Bope, Antibombas e COPOM da Lapa.

Compareceram ao local a Policia Civil de Rio Negro, guarnições da PM de Mafra, RPA de Campo do Tenente. As equipes da PM de Rio Negro, juntamente com policiais da RPA de Campo do Tenente, realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado.

A equipe policial de Rio Negro entrou em contato com a gerente da agência Sicoob, mas a mesma não sou precisar os valores subtraídos. Foram encontradas no local duas munições calibre 40 intactas e outra deflagrada e foram entregues na DPC de Rio Negro.