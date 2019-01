Agredida pelo marido no bairro Bom Jesus

Compartilhar no Facebook

Na madrugada deste sábado, por volta das 02h55min a Policia Militar de Rio Negro, recebeu uma denúncia de ocorrência doméstica na Rua Vereador Francisco Jose Lang no bairro Bom Jesus.

Conforme a denuncia da mulher a mesma relatou aos policiais ter sido agredida pelo seu marido. Segunda ela o marido havia pegado pelos ombros e jogando-a na cama de forma violenta. A mulher aproveitou o descuido do marido e fugiu pedir socorro e foi atendida por sua filha.

De posse das denuncias uma equipe policial foi até a residencia mencionada e após chamá-lo sucessivamente e bater nas portas e janelas não foi atendida por ninguém.

O agressor não estava mais na residencia, onde já havia se evadido do local para não ser preso em flagrante. A equipe da PM foi até o Pronto Atendimento do Hospital Bom Jesus e orientou a mulher e deixou ciente a disponibilidade da equipe policial, através do telefone de emergência caso necessário.