Agrediu esposa e fugiu antes da chegada da polícia

Na noite deste domingo (09/08 por volta das19h20min, a Polícia Militar de Mafra se deslocou até a Rua Vereador Antenor Rauen, Vila Ivete, para atender uma ocorrência de violência doméstica.

No local em contato com a mulher de 34 anos de idade a mesma relatou que foi agredida fisicamente com socos, tapas e empurrões pelo seu companheiro e ainda o mesmo quebrou móveis e utensílios na residência.

O agressor fugiu antes da chegada da PM e a vítima foi conduzida a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Mafra pelo Corpo de Bombeiros, sendo prestado atendimento e orientações a vítima e lavrado o Boletim de Ocorrência por Lesões Corporais, com as disposições constantes da Lei Maria da Penha.