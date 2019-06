Agrediu esposa e mãe na Vila Nova e foi preso em flagrante

A Polícia Militar de Mafra atendeu na noite desta terça-feira (28/05), por volta das 19h30min uma ocorrência de violência doméstica na Rua Gustavo Friedrich no bairro da Vila Nova.

Uma jovem de 19 anos relatou aos policiais, que foi agredida fisicamente pelo seu marido de 33 anos, com socos e empurrões e agarrões. O agressor agrediu ainda sua própria mãe de 76 anos de idade com um empurrão, resultando numa queda e lesão no braço.

O agressor se evadiu antes da chegada da Policia Militar e foi expedido exames de corpo e delito para as vitimas.

RETORNOU – O marido agressor após algumas horas, retornou a residência e tentou arrombar a porta e proferiu ameaças de morte contras as vitimas e novamente se evadiu antes da chegada da PM.

Os policiais realizaram busca e localizaram o mesmo, escondido num matagal nos fundos da residência e foi preso em flagrante por agressão, lesões corporais e ameaças, com as disposições constantes da Lei Maria da Penha e do Estatuto do Idoso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para as providências cabíveis.