Agrediu esposa e reagiu a prisão no bairro Estação Nova

A sala de rádio do 28º Batalhão da Policia Militar e 2ª Companhia de Rio Negro, recebeu uma denúncia por volta das 12h10min deste domingo (03/02), de uma possível lesão corporal (violência doméstica), onde uma mulher na residencia estaria pedindo socorro.

De posse das informações uma equipe da PM, deslocou até a Rua Antonio Jose Correia do bairro Estação Nova, onde encontrou a referida mulher sentada na calçada com alguns hematomas visíveis.

Ela relatou que seu marido havia lhe agredido com chutes e socos e diante dos fatos os policiais foram em direção a residencia, onde o autor poderia estar escondido.

Os policiais deram voz de abordagem ao agressor o qual investiu contra um soldado da PM, com socos e chutes e o mesmo sacou a arma e veio efetuar um disparo de pistola calibre 40, para resguardar a integridade física da equipe e acabar com a injusta agressão e veio acertar a parede da residencia, sem causar ferimentos no agressor.

O agressor acatou as ordens da equipe policial e assim foi preso e algemado e encaminhado até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro para serem tomadas as providencias cabíveis.

Na DPC ao consultar o nome do agressor, foi constatado que o mesmo possuía um mandado de prisão em seu desfavor por roubo agravado. A mulher foi encaminhada para o pronto atendimento para receber avaliação médica.