Agrediu esposa e sogro no bairro Tijuco Preto

A Polícia Militar de Rio Negro na noite desta quarta-feira (18/03), por volta das 19h50min, foi informada via central de comunicação que no bairro Tijuco Preto, estaria ocorrendo uma situação de violência doméstica, onde um masculino estaria agredindo sua esposa e sogro.

Diante dos fatos a equipe policial se deslocou até a localidade de Tijuco Preto e ao chegar foi abordada por moradores que indicaram o local da denuncia de agressão.

No local em contato com uma mulher a mesma relatou que convive com seu cônjuge a cerca de oito anos. A mulher relatou que fizeram compras num estabelecimento comercial e foi agredida com palavras de baixo calão e também fisicamente, sendo estrangulada chegando a sangrar pela região da boca e ainda sofreu escoriações na região do pescoço.

A mulher relatou que mesmo agredida permaneceu no interior do veículo, pois estava de carona e ao chegar próximo a residencia, momento que o carro parou num bar, ela correu para casa de uma vizinha e posteriormente ao retornar para sua residencia, deparou com seu pai lhe fazendo uma visita.

O pai tentou intervir na discussão, momento que o marido desferiu um soco em sua face que veio o derrubar e bateu a cabeça no piso, sendo necessário o acionamento de uma equipe do SIATE para encaminhamento a unidade de saúde.

A equipe da PM ao avistar o agressor e foi dado voz de abordagem e busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado. A equipe policial verificou que o mesmo apresentava visível sinal de embriagues e um ferimento na perna direita.

Diante dos fatos o agressor recebeu voz de prisão e encaminhado a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro para serem tomadas as providencias cabíveis.