Além de excesso de passageiros, motorista não possuía CNH e ainda licenciamento vencido

A Polícia Rodoviária Federal flagraram na noite do último sábado na BR-116 de Mafra, um veículo Renault/Scenic, que transitiva irregularmente, conforme a lei de trânsito estava com nove passageiros, quando o normal é para cinco ocupantes.

Com a carga máxima de cinco passageiros o veículo tinha mais dois adultos no, porta malas e duas crianças no colo de pessoas que estavam no banco traseiro.

Além de transitar irregularmente com número excessivos de passageiro o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e ainda o veículo estava com o licenciamento vencido.

Depois dos tramites legais após a infração de trânsito, os nove passageiros do automóvel Renault/Scenic, que seguia de Canoinhas para Rio Negrinho, foram realocadas em outros veículos e seguiram viagem mais tranqüila e segura.