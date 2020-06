Almoçou com marido e na volta foi agredida fisicamente

Compartilhar no Facebook

Na tarde deste domingo (21/06) por volta das 15 horas a Policia Militar de Rio Negro se deslocou até a Rua Ervino Paulo Weinschultz no bairro da Roseira, para atender uma ocorrência de violência doméstica.

No local em contato com a mulher e mesma relatou aos policiais que saiu almoçar com o marido na casa de familiares e na volta para sua residência o mesmo passou a ameaçá-la e ainda a agrediu fisicamente.

A mulher relatou ainda quando chegou a casa, foi agredida com um pedaço de madeira e este acertou suas costas, causando lesões.

A equipe policial escutou as duas partes, sendo que a mulher foi levada ao Pronto Atendimento para ser atendida por um médico.

O marido foi encaminhado até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as medidas cabíveis.