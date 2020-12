Alunas realizam atos de vandalismo na própria escola na Fazendinha

Compartilhar no Facebook

Na tarde desta terça-feira (29), a Escola Estadual Ana Schelbauer, localizada na Fazendinha, em Rio Negro, foi vítima de vandalismo. O fato ficou ainda mais triste quando se constatou que foram alunas da própria escola estadual que realizaram os atos. Juntamente com a escola estadual, fica a Escola Municipal João Braz de Oliveira.

Pela visualização das câmeras de segurança, verificou-se que o primeiro ato de vandalismo ocorreu às 15h com o arrombamento das portas. As demais ações iniciaram às 15h30. Foram danificadas cinco portas e fechaduras e dois armários de aço. As alunas também acionaram extintores de incêndio e danificaram materiais didáticos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As responsáveis pelo vandalismo são cinco alunas, sendo que três estudam no período da manhã e duas à tarde. Todas são menores de idade.

Em contato com o Click Riomafra, a direção da escola informou que realizará o boletim de ocorrência na tarde de hoje. Os pais das alunas serão notificados para que sejam responsabilizados. Também será solicitado o ressarcimento dos danos.

Durante todo o ano a rotina da escola foi semelhante às outras estaduais durante a pandemia. As atividades eram impressas e levadas próximas às casas dos alunos juntamente com livros. Nenhum aluno ficou sem acesso às atividades durante este ano, sejam impressas ou via Internet.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -