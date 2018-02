Ameaçada pelo marido com facão na Estação Nova

Compartilhar no Facebook

Mais um caso da Lei Maria da Penha foi atendida pela Policia Militar de Rio Negro, aonde no último domingo (18/02), no inicio da tarde se deslocou até a Rua Leonardo Arbigaus no bairro Estação Nova.

Conforme relatou a mulher o seu marido ameaçou-a com um facão e comentou que se tivesse uma arma de fogo a mataria. A mulher relatou ainda que não é a primeira vez que sofre ameaças e agressões, sendo numa delas o seu marido utilizou-se de uma corrente.

Na residencia a equipe da PM encontrou o agressor dormindo e que teria ingerido bebida alcoólica. Diante da vontade da vitima de representar criminalmente contra seu marido, o mesmo recebeu voz de detenção.

Ambos foram conduzidos até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as medidas cabíveis. O facão também foi apreendido e encaminhado a delegacia.