Ameaçava atear fogo na residência e as filhas de morte

Na noite deste domingo (10/05) por volta das 22h10min, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua das Rosas, Vila das Flores, para atender uma ocorrência de violência doméstica.

No local uma jovem de 18 anos de idade relatou que seu pai, um homem de 45 anos de idade ameaçava atear fogo na residência e ainda ameaçava ela e sua irmã de 16 anos de morte.

A filha relatou que na noite anterior o mesmo ainda tentou agredir a esposa com um machado, onde a mesma fugiu de casa.

O referido homem foi preso em flagrante por ameaça, com as disposições constantes na Lei Maria da Penha e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para as providências cabíveis.