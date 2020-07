Ameaçou de morte a mulher e filho e atear fogo na residência na Vila Nova

Compartilhar no Facebook

Na noite deste sábado (04/07) por volta das 19h10min, a Polícia Militar de Mafra se deslocou até a Rua Benemérito Antonio Schweizer no bairro da Vila Nova, para atender uma ocorrência de violência doméstica.

No local um homem de 27 anos de idade, estava agressivo e ameaçava atear fogo na residência, tendo ameaçado ainda de morte a sua esposa de 25 anos de idade e o filho de nove anos.

O mesmo reagiu à prisão, sendo dominado, preso em flagrante por ameaça e resistência, com as disposições constantes na Lei Maria da Penha e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para as providências cabíveis.

Durante a revista pessoal foi encontrado em sua posse um “torrão” de maconha.