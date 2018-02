Ameaçou mulher com espingarda realizando disparos para intimidá-la

Compartilhar no Facebook

Na madrugada deste domingo, por volta das 02 horas a Policia Militar de Mafra, se deslocou até a Rodovia da BR-116 no bairro Faxinal, para atender uma ocorrência de violência doméstica Lei Maria da Penha.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

No local uma mulher de 30 anos havia sido ameaçada pelo seu marido de 37 anos de idade, o qual se utilizou de uma espingarda calibre 22, fazendo alguns disparos para intimidá-la.

O agressor foi preso em flagrante, por Ameaça e porte ilegal de arma de fogo, com as disposições constantes na Lei Maria da Penha, sendo conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para as providências cabíveis.

Na residência foi apreendida pelos policiais a espingarda utilizada na ameaça e vários cartuchos e munições de vários calibres.