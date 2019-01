Ameaçou seu tio de morte na Vila Paraíso

Por volta das 20 horas desta segunda-feira (14/01) a Policia Militar de Rio Negro, foi acionada para dar atendimento a um desentendimento entre um tio e seu sobrinho na Rua Espírito Santo na Vila Paraíso.

No local o tio relatou que chegou em casa e teve um desentendimento com seu sobrinho e entraram em vias de fato. O sobrinho saiu para a rua e acabou quebrando os vidros das duas portas do veículo do tio que estava e estacionado e ainda jogou pedras no pára-brisa, mas não quebrou e apenas riscou. O sobrinho antes de sair, fez ameaças de morte ao seu tio.

A equipe da PM encaminhou os envolvidos até a 2ª Cia da PM, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Infração Penal em desfavor do sobrinho e após foram liberados.