Apanhou do ex-marido e de sua companheira no bairro Cunhupã

No inicio da madrugada desta quarta-feira (25/09), por volta das 00h05min, uma mulher compareceu na sede da Policia Militar de Rio Negro, para registrar uma ocorrência contra seu ex-marido.

Segundo o relato da vitima, ela havia chego a sua residencia, na estrada principal do bairro Cunhupã, juntamente com seu filho. Logo em seguida chegou seu ex-marido e começou a buzinar sucessivamente em frente a sua residencia e a chamando para fora da casa.

Ela relatou aos policiais que iniciou uma discussão por causa de pensão alimentícia, onde em dado momento seu ex-marido lhe desferiu um soco em sua cabeça que a derrubou ao chão.

A vitima relatou ainda ao cair ao chão, uma mulher saiu de dentro do veículo do seu ex-marido e desferiu inúmeros socos em sua face, enquanto ele a segurava impedindo-a de se defender.

Diante dos fatos a policia se deslocou até a residencia do ex-marido e o encaminhou juntamente com sua companheira até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias cabíveis.