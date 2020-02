Apreendidos 230 kg de camarão contrabandeado em Mafra

Compartilhar no Facebook

Na última terça-feira (11/02) a Policia Rodoviária Federal recebeu uma denúncia que dois veículos, sendo um GM/Corsa, placas de Barracão e um VW/Voyage, placas de Francisco Beltrão, ambos do Paraná, estavam transportando mercadoria ilícita.

Diante das informações a equipe acabou abordando os veículos na BR-280, por volta das 16 horas e durante revista veicular, acabaram apreendendo 230 quilos de camarão contrabandeados.

Os policiais encontraram as caixas de camarão no veículo GM/Corsa, oriundo da Argentina, sem autorização para a entrada no Brasil pelos órgãos sanitários.

Segundo os motoristas, eles relataram que estavam viajando juntos e a carga foi carregada em Francisco Beltrão, com destino ao litoral catarinense. Os motoristas foram qualificados e responderão o crime em liberdade.

A carga de camarão foi entregue na CIDASC e os veículos foram encaminhados para a Receita Federal, para serem tomadas as providencias cabíveis.