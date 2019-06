Aproveitam distração de funcionária e rouba celular

Na tarde da última quarta-feira, por volta das 14h50min a Policia Militar de Rio Negro, compareceu a Panificadora Pão Sabor de Mel, para atender uma ocorrência de um furto de um celular.

A proprietária relatou que por volta das 14h45min, adentraram ao estabelecimento comercial, dois elementos, sendo um trajando camiseta branca, aparentando 50 anos, alto e magro e o outro aparentando 40 anos, usava vestes escuras, estatura mediana.

Eles solicitaram uma garrafa de Coca-Cola e uma lata de cerveja, onde no momento que a proprietária estava efetuando o recebimento e a devolução do troco, os suspeitos aproveitaram da distração da funcionária e subtraíram um celular Moto G5m cinza, operando com chip Tim, que estava em cima do balcão.

Ela não soube visualizar se os elementos saíram de veículo ou a pé e a vitima foi orientada.