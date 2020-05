Armado com espingarda ameaçou seu filho no Seminário

No inicio da noite deste domingo (10/05) por volta das 18h45min a Policia Militar de Rio Negro, recebeu uma solicitação de uma mulher, que o próprio pai, estaria com uma arma de fogo ameaçando o seu filho.

Diante dos fatos uma equipe policial se deslocou até a Rua Henrique Lazarini no bairro Seminário e encontrou um homem. Ele se apresentou e entregou uma arma de fogo do tipo espingarda municiada calibre 32 da marca Lerap, para a equipe policial, dizendo ser de seu pai.

Ele comentou que chegou a sua residência, aonde em determinado momento chegou seu pai e se aproximou e começou a lhe ameaçar de morte com a espingarda em mãos.

Com a ajuda dos filhos ele conseguiu desarmar seu pai e o mesmo fugiu para o matagal. A PM realizou buscas no matagal atrás do suspeito, momento que a equipe foi informada, que nos fundos da residencia, possivelmente havia mais outra espingarda municiada calibre 36 da marca Boito, juntamente com uma pochete, contendo munições, pólvora, espoleta e chumbo.

Diante dos fatos as armas e munições e acessórios foram apreendidos e entregues na Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias cabíveis.

O autor das ameaças e possivelmente proprietários das espingardas não foi localizado e a vitima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis.