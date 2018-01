Armado com faca assaltou farmácia e loja, mas acabou preso pela PM de Rio Negro

Uma farmácia e uma loja localizadas no centro de Rio Negro foram alvos de assalto na última segunda-feira (08/01), por um elemento armado com uma faca, colocando em risco a vida de um vigilante (farmácia), que tentou impedir e quase foi atingido com uma facada no pescoço.

O elemento chegou à farmácia e Loja Mega 10, armado com uma faca e anunciou o assalto com ameaças. Na farmácia o assaltante rendeu a caixa e levou aproximadamente R$ 650,00 reais.

Na fuga ele foi surpreendido pelo vigilante da farmácia e o assaltante ao reagir tentou esfaquear com um golpe de faca no pescoço deste segurança.

Na Loja Mega 10 o autor ao tentar dar voz de assalto, não conseguiu seu objetivo, pois a funcionária fechou as portas, antes do mesmo conseguir entrar no local.

A Policia Militar de Rio Negro foi acionado e o suspeito foi abordado na Rua Riachuelo, perto da ponte metálica Dr. Dinis Assis Henning. Ele foi identificado como Ângelo Alves Rodrigues e foi reconhecido pelas funcionárias da farmácia e Loja Mega 10. Como autor dos assaltos.

O elemento foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro e ficará a disposição da justiça.