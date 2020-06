Armado de faca ameaçou de morte a ex-mulher e reagiu a prisão

Compartilhar no Facebook

Na tarde desta quarta-feira (10/06), por volta das 16h50min, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rodovia BR 28 no Km 09, para atender uma ocorrência de violência doméstica.

No local em contato com a mulher de 58 anos de idade, a mesma relatou que foi agredida fisicamente, com empurrões e ameaçada de morte pelo seu ex-marido de 62 anos de idade, o qual portava uma faca.

O agressor reagiu à prisão e tentou fugir, sendo preso em flagrante por lesões corporais e ameaça e com as disposições constantes na Lei Maria da Penha.

O ex-marido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para serem tomadas as providências cabíveis.