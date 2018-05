Arrombaram veículo na Vila Ivete

Na manhã deste domingo (27/05), por volta das 09h30min uma equipe da Policia Militar de Mafra, se deslocou até a Rua Santa Cruz na Vila Ivete, para dar atendimento a um arrombamento de veículo estacionado na via.

Em contato com a vitima o mesmo relatou que deixou seu veículo VW/Gol na via pública e ao retornar o encontrou arrombado. Foi furtado do interior do veículo, um aparelho de som automotivo marca Lenox e a bateria do referido automóvel.

Os policiais realizaram rondas, mas nenhum suspeito foi encontrado e a vitima foi orientada.