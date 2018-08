Arrombou a porta e entrou agredindo com socos e chutes a ex-mulher

Compartilhar no Facebook

No inicio da noite deste domingo (12/08), por volta das 18 horas, compareceu ao 2º Pelotão da Policia Militar de Rio Negro a senhora S.L.S., relatando que foi agredida por seu ex-marido.

Ela relatou a equipe de plantão que estava em sua residência, a Rua José Mairinke no bairro Bom Jesus, juntamente com sua filha de 04 anos de idade, momento que seu ex-marido, E.D., arrombou a porta e já veio agredindo-a com chutes e socos e ameaçando-a de morte.

A mulher conseguiu fugir para a residência da vizinha e o agressor tomou rumo ignorado. Ela foi orientada pela equipe de plantão, sobre as providências cabíveis.