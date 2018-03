Assaltaram banca no bairro Serrinha em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Por volta das 19h25min em deslocamento em sentido a Rio Negro, uma equipe da Policia Militar de Rio Negro, recebeu um chamado que na BR-116, teria acontecido um assalto a mão armada em uma referida banca no bairro Serrinha.

A equipe estava nas proximidades do local do acontecido e na banca em contato com o solicitante o mesmo relatou aos policiais, que chegaram dois elementos de veste preta e balaclava preta e vieram por trás da banca.

Eles chegaram o abordando, bem como uma mulher que estava na banca, e deram voz de assalto, onde ambos notaram que um deles estava armado com uma pistola preta e ficou dando cobertura com as vitimas.

Enquanto que o outro elemento foi até o caixa e pegou certa quantia em dinheiro e fugiram do local sem deixar pista. A equipe da PM realizou patrulhamento, mas os suspeitos não foram encontrados.