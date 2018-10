Assaltaram locadora no bairro Bom Jesus

Na noite desta quarta-feira (17/10) a Policia Militar de Rio Negro foi acionada para comparecer na Rua Severo de Almeida no bairro Bom Jesus, onde uma locadora foi alvo de assalto.

No local com contato com a solicitante a mesma relatou aos policiais, que adentraram a locadora Foto/Vídeo, estavam vestidos de moletons escuros com capuz de estatura baixa de ambos.

Um dos elementos de posse de um canivete de voz de assalto e roubou em cerca de R$ 150,00 e um celular Samsung J7. A mulher não viu o sentido que eles fugiram e nenhum veículo suspeito.