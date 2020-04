Assaltaram mercado duas vezes na Vila Zelinda e foram presos em flagrantes

Na tarde desta quinta-feira (16/04) por volta das 16h45min a Policia Militar de Rio Negro, recebeu um comunicado que o mercado Lourenço na Rua Tiete na Vila Zelinda foi alvo de assalto. Os autores teriam fugido sentido a um matagal e que poderiam sair próximo a empresa Madem.

No local em contato com a proprietária a mesma relatou que os autores seriam um elemento branco de boné e outro com a camisa do exército e boné preto, adentraram o mercado e deram voz de assalto.

Ela relatou que o elemento de camisa camuflada a ameaçou com uma faca para que a mesma entregasse o dinheiro do caixa e levou aproximadamente R$ 60,00.

A equipe realizou patrulhamento nas proximidades, mas nenhum dos suspeitos foi encontrado. No momento que a equipe policial confeccionava o boletim em relação ao assalto ocorrido a proprietária do mercado, realizou uma nova ligação a PM, informando que os elementos que haviam realizado o assalto, retornaram ao estabelecimento comercial e que estes disseram “É nós de novo, voltamos”.

Diante destas informações a equipe retornou ao local e com as características dos autores os abordaram em via pública e os identificaram, sendo dois maiores de idade e um menor de idade.

Durante a busca pessoal os policiais localizaram 30 reais com um dos suspeitos e mais 20 reais com o outro. Diante dos fatos o dinheiro foi apreendido e os suspeitos foram encaminhados até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias cabíveis.

Um dos elementos foi liberado no local, por não ser reconhecido pela vitima e os outros dois que foram reconhecidos foram algemados para resguardar a integridade física dos envolvidos e da equipe policial.