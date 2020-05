Ateia fogo na própria residência no bairro São Lourenço

Na tarde da última sexta-feira (08/05) a equipe do Corpo de Bombeiros Militares de Mafra se deslocou até ao morro do Faxinal nas margens da BR-116 no bairro São Lourenço, para atender uma ocorrência de incêndio numa referida residência.

Os bombeiros tiveram dificuldades para chegar ao local, devido o difícil acesso e constataram o incêndio, numa casa de madeira de aproximadamente 60 metros quadrados. A residência era coberta de telhas de barro e distante da estrada principal (cerca de 100 metros).

Para combater o fogo forma utilizados aproximadamente cinco mil litros de água. O proprietário não se encontrava apenas seus familiares e o morador da edificação.

O morador relatou aos bombeiros, que estava sentado no pátio externo do terreno, momento que chegou o proprietário, com um vasilhame de suposto combustível inflamável e espalhou no interior da residência, logo após ouviu a explosão e observou as chamas.

Segundo ainda o morador o mesmo, conseguiu retirar seus documentos pessoais que estavam em uma bolsa. E o proprietário antes de espalhar o combustível retirou uma geladeira do interior da edificação. O morador estimou o prejuízo em aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais). No local esteve presente uma Guarnição da PMSC. Após deixar o local em segurança, e a coleta de informações necessárias as Guarnições retornaram ao Quartel.